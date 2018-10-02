Игорь В. уже отчаялся найти правду и вернуть деньги, которые у него забрали госструктуры. По понятным причинам наш читатель отказался называть свое полное имя, однако, предоставил необходимые документы, касающиеся его истории.

А вот, собственно, и его история, которая очень напоминает сказку. Про белого бычка.

- У меня был штраф – нарушил ПДД. Вменили 5000 рублей. Да, не спорю, виноват. Получил постановление из суда, в котором говорилось, что срок оплаты – 60 дней. Я смог оплатить за два дня до окончания указанного срока. И это было вовремя. В общем, я и успокоился, но чуть позже пришло сообщение, что с моей карты одного банка списано 5000 тысяч рублей и тут же с моей карты другого банка списали еще 5000 тысяч.

Игорь сначала обратился в банки, но и там ему пояснили, что деньги сняли по требованию службы судебных приставов. Не исполнить это требование госструктуры банки не могут, а потому разбираться теперь нужно именно с этой службой. Игорь отправился в службу судебных приставов Индустриального района Барнаула, поскольку требование направили из этого подразделения.

- Я пришел к инспектору, фамилия которого была указана в документах. Задал вопрос: "Почему с моих карт сняли деньги?". А мне отвечают: "Ты не заплатил вовремя". Мне предложили написать заявление для проведения служебной проверки и сказали прийти через две недели, — говорит Игорь.

Через две недели мужчина обнаружил, что инспектор поменялся. Новый инспектор не нашел ранее написанного заявления, и в курсе этого дела не был. Поэтому предложил писать заявление снова. И снова предложил прийти через две недели.

- А надо сказать, что к приставам на прием попасть сложно, — продолжает наш читатель. – Только в определенные дни, по два-три часа принимают. И в это время умудряются заставлять ждать, общаясь друг с другом на личные темы.

На этот раз, инспектор сообщил Игорю, что, действительно, разобрались. Наш герой, уже было, обрадовался, казалось бы, благополучному исходу дела, да не тут-то было.

Игорю предложили написать претензию. Благо, на форумах, на которых россияне обсуждают работу сотрудников этого госоргана, Игорю посоветовали все бумаги оформлять в двух экземплярах, мол, часто теряются у приставов документы от людей. Так и написал претензию в двух экземплярах и попросил поставить отметку о принятии претензии. Мужчине предложили снова прийти через 2 недели.

- Дело было под Новый год. В следующий раз пришел уже после праздников. Однако, написанная претензия куда-то чудесным образом пропала. Я предъявил второй экземпляр с отметкой. Тогда мне ответили, что не видят решения по моему вопросу и предложили прийти позже. Но и позже документ не обнаружился. И я снова написал претензию. Я ходил долго и упорно, прошел всех по иерархии от инспектора до начальника. Каждый заставлял меня всю эту историю заново рассказывать. В итоге, последнее мое заявление уже было написано на семи листах с описанием всех перипетий. В общем, я почти год ходил добивался правды, но так и не добился, — сетует наш собеседник.- Мне намекнули, мол, заплатил государству и успокойся. Как же успокойся? Получается, что государство с помощью приставов меня обокрало на десять тысяч?

Как говорит Игорь, на форумах, посвященных претензиям жителей страны к службе судебных приставов, люди пишут, что добиваться какой-то правды в этой службе — нереально. Особенно, когда дело касается арестованных счетов и списанных денег. Вернуть их — практически,невозможно. Возмутило мужчину и то, что уровень культуры общения сотрудников этой службы оставляет желать лучшего, мягко говоря.

Почему обратился в СМИ?

- Если честно, я и не надеюсь уже вернуть свои деньги. Просто захотел рассказать эту историю. Может, кому-то станет уроком, или кто-то все же услышит и поможет мне вернуть, как я считаю, незаконно списанные деньги.

Уважаемые читатели, а вам приходилось обращаться в службу судебных приставов? Вашу оценку действий вы можете дать, пройдя наш опрос и в комментариях к этой истории.