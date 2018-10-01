Задача для китайских школьников заинтересовала пользователей Сети

В Сети набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы в Китае, сообщает "РИА Новости". Видео опубликовал YouTube-канал MindYourDecisions.

Предлагается вычислить высоту стола, при условии, что расстояние от головы черепахи, сидящей под ним, до головы кота на столе составляет 170 см, а расстояние от головы кота, сидящего под столом, до головы черепахи на столе — 130 см.