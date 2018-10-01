Задача для китайских школьников заинтересовала пользователей Сети

В Сети набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы в Китае, сообщает "РИА Новости". Видео опубликовал YouTube-канал MindYourDecisions.
Предлагается вычислить высоту стола, при условии, что расстояние от головы черепахи, сидящей под ним, до головы кота на столе составляет 170 см, а расстояние от головы кота, сидящего под столом, до головы черепахи на столе — 130 см.
Комментарии
150 см
Да 150см
110 см
кот 20 черепаха 10 стол 140
Ответ 150. Но в этой задаче нельзя найти высоту кота и черепахи.
Стол 150. Черепаху и кота невозможно вычислить. Разница между ними в высоте - 20 см.
Высота стола 120см
x - высота стола
у - высота кота
z - высота черепахи
x+y-z = 170
x+z-y = 130
x = 170 - y + z
x = 130 + y - z
170-y+z = 130+y-z
170-130+z+z=y+y
40+2z=2y
y=2(20+z)/2= 20+z
x= 170-(20+z)+z = 170-20-z+z = 150
Задача элементарная школьная.
Заинтересовала тем, что непонятна журналистам?
z=150
а кошка на 20 см больше черепахи
h+кот-черепаха=170
h-кот+черепаха=130
2h=300> h=150
С+К-Ч + С+Ч-К = 300 сокращаем -Ч+Ч и -К+К итого С+С=300 / 2=150
150 см. Три неизвестных, 2 уравнения.
Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара его бабушка?» Эту задачу предложил решить солдат Швейк в литературном произведении Я.Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Задача кажется сродни пословице: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Швейк рассказал свою задачу в 1914 году. Год кончины бабушки равен произведению общего числа окон этого дома на число труб и на возраст (в 1914 году) одного из квартирантов, лично присутствовавшего на похоронах.
Итак, в каком же году умерла у швейцара бабушка?
Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара его бабушка?» Эту задачу предложил решить солдат Швейк в литературном произведении Я.Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Задача кажется сродни пословице: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Швейк рассказал свою задачу в 1914 году. Год кончины бабушки равен произведению общего числа окон этого дома на число труб и на возраст (в 1914 году) одного из квартирантов, лично присутствовавшего на похоронах. Итак, в каком же году умерла у швейцара бабушка?
1.10.2018 10:21
эту никто не решит
1904?
Первый рис - Ч+170-К=К+130-Ч - второй рис, далее 2К-2Ч=40, далее К=20+Ч подставляем в рис 1 = Ч+170-20-Ч черепахи сократились ИТОГО стол = 150
для Sn. У меня чуть короче получилось
x+y-z=170
x-y+z=130
Складываем оба уравнения
получаем 2х=300
х=150
Система уравнений , что привели здесь как решение задачи , это один из самых легких способов . Но к сожалению не входит в программу младших классов.
Ответ 150. Но решение уровня младших классов никто не привел
хотя нет вот 11.24 зачет вам!