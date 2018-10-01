Минпромторг разработал законопроект, призванный поддержать производителей алюминия, попавших под санкции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на текст документа. Ведомство предлагает повысить спрос на алюминий с помощью упрощения регулирования продажи алкогольной продукции в алюминиевых банках.

Документ предусматривает внесение поправок в федеральный закон "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции". "Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса", — цитирует издание текст пояснительной записки к законопроекту.

Повысить спрос авторы законопроекта предлагают расширением продажи ряда легкоалкогольных напитков — пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. В частности, эту продукцию Минпромторг предлагает разрешить продавать ночью, когда продажа остальной алкогольной продукции запрещена. Сейчас ФЗ "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции" предусматривает запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 по местному времени во всех регионах. Кроме того, продажа этих напитков может быть разрешена и нестационарных торговых объектах (ларьках).



Существование подобной инициативы подтвердил глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Два источника издания подтвердили, что идея Минпромторга обсуждалась с представителями индустрии.



Российский производитель алюминия UC Rusal отказался под санкциями Минфина США в апреле, его основной акционер, Олег Дерипаска, был включен в санкционный список Минфина США. В начале августа стало известно, что санкции США препятствуют заключению новых договоров UC Rusal с контрагентами на 2019 год. "Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся и с 1 октября вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад, при том что там до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия", — сообщал РБК источник, близкий к компании.