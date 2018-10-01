Средний долг пенсионера перед банком превысил 100 тысяч рублей

Каждый пятый россиянин старше 60 лет взял в банке как минимум один кредит, пишут "Известия" со ссылкой на материалы "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

Средний размер долга пенсионеров составляет 107,2 тысячи рублей. Этот показатель вырос на восемь процентов с 2017 года.

Отмечается, что пожилые россияне в основном берут займы для детей или внуков и реже — на свои нужды. Пенсионеры выплачивают кредиты за счет пенсии, однако некоторые получают дополнительный доход от подработок или сдачи жилья в аренду.

Граждане старше 60 лет стали чаще обращать в банки, чтобы взять кредиты, отмечают эксперты ОКБ. За первое полугодие число пенсионеров, имеющих хотя бы один кредит, выросло на 11% по сравнению с тем же периодом 2017 года и достигло 8,3 миллионов.

Чаще всего пожилые граждане берут потребительские ссуды (66,2%) и кредитные карты (18,5%). В Минфине подчеркнули, что ежемесячный платеж по кредиту у пенсионера в среднем составляет 7,5 тысяч рублей.