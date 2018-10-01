Правительство России внесло в Совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта проектов для прорывного развития 12 направлений из майского указа главы государства, сообщает "РИА Новости".

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

"Правительство России внесло в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития, установленным указом президента России от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напоминается, что правительству было поручено до 1 октября разработать и представить для рассмотрения национальные проекты по направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

"Во исполнение указа № 204 паспорта национальных проектов по всем 12 направлениям разработаны. Паспорта укрупненно отражают мероприятия по достижению поставленных в указе национальных целей и целевых показателей", — добавляют в пресс-службе.

Также отмечается, что в проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов на реализацию национальных проектов предусмотрено 4,6 триллиона рублей.