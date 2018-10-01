Правительство России внесло в Совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта проектов для прорывного развития 12 направлений из майского указа главы государства, сообщает "РИА Новости".
Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
"Правительство России внесло в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития, установленным указом президента России от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Напоминается, что правительству было поручено до 1 октября разработать и представить для рассмотрения национальные проекты по направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.
"Во исполнение указа № 204 паспорта национальных проектов по всем 12 направлениям разработаны. Паспорта укрупненно отражают мероприятия по достижению поставленных в указе национальных целей и целевых показателей", — добавляют в пресс-службе.
Также отмечается, что в проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов на реализацию национальных проектов предусмотрено 4,6 триллиона рублей.
Комментарии
готовим уши для лапши
не верю
несменяемая ложь !!!
на пенсии денег нет, а на "прорывы" завсегда найдутся
Опять общие фразы, конкретики ни какой. Им самим то не противно, глубцы!!!
Знатный попил баблишка намечается....
ндс повысили, пенсионный возраст повысили - что дальше...
дальше санкции !!! и опять народ в кабалу загонять
От нефтяных доходов штата за 2018 год каждый житель Аляски получил всего лишь $1600.
От нефтяных доходов страны за 2018 год каждый житель России получил:
+2% к НДС,
+15% к цене топлива,
+10% к тарифам ЖКХ,
+5 лет к пенсионному возрасту
и офигенный мультик про сверхзвуковые ракеты.
Я люблю Россию!!
Прикол, а после войны ничего не поднимали, только отменяли и при этом население и экономика росли без всяких разовых нацпроектов, во как....