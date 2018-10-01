Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1,2 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на издание The Straits Times.

"Спасатели ожидают увеличения числа жертв, поскольку стали поступать данные из района Дунгала (провинция Центральный Сулавеси), где залегал очаг землетрясения магнитудой 7,4", — указывает газета. со ссылкой на данные Национального агентства по поиску и спасению.

Ранее сообщалось о 832 погибших в городе Палу, административном центре этой провинции. Кроме того, ранения получили более 900 человек, которых самолетами военно-транспортной авиации начали эвакуировать в соседнюю провинцию Южный Сулавеси.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Примечательно, что Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.