Россиян подключат к новой накопительной пенсии без их согласия

Минфин и Центробанк выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ "Форма сделок", третий пункт которой гласит, что "молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон". Избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК.

Как отмечают эксперты, в данном случае ключевым вопросом остается обеспечение информированности граждан о возможности отказа от участия в системе и наличие выбора. Также неясна возможность в дальнейшем по желанию аннулирования автоматической подписки.

Задача информирования работников может быть возложена на работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

"Это [подключение к ИПК] коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР "Внешэкономбанк", — сказал один из источников издания.

Отчисления граждан после подключения к ИПК будут производиться в пользу того НПФ, где находится человек, полагает управляющий партнер УК "Право и бизнес" Александр Пахомов. Если НПФ не выбран, то управляющей компанией остается ВЭБ, но в течение переходного периода, который продлится пять лет, гражданин должен будет определиться с НПФ (а ПФР будет продолжать заниматься страховой частью пенсии), считает Пахомов. ВЭБ, управляющий пенсионными средствами "молчунов", может быть наделен функциями НПФ в рамках системы ИПК, отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Глава ВЭБа Игорь Шувалов ранее заявлял, что полностью поддерживает идею создания НПФ на базе ВЭБа.