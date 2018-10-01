Предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в России остался всего один олигарх, но не стал называть его имя, пишет РБК.

Усманов подчеркнул, что самого себя к категории олигархов он не относит: "Я слово "олигарх" вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать — "фаворит королевы". В данном случае олигарх — это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился".

При этом он отметил, что основным критерием отнесения к олигархии считает факт получения бизнеса от власти.

О личности "последнего олигарха России" Усманов говорить не стал, сказав лишь несколько слов о его бизнесе: "Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится... Он олигарх. И он про себя это знает. Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет".

Состояние Алишера Усманова Forbes оценивает в $12,5 млрд — десятая строчка богатейших предпринимателей России. Был включен Минфином США январе 2018 года в "кремлевский доклад", в котором были перечислены близкие к окружению Владимира Путина крупные российские бизнесмены. Фигуранты этого списка являются первыми целями для санкций.