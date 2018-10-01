Россия приступила к испытаниям электромагнитного оружия

Образцы российского электромагнитного оружия уже проходят испытания в условиях полигонов, передает ТАСС со ссылкой на советника первого заместителя гендиректора Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимира Михеева.

По словам Михеева, системы электромагнитного оружия или так называемые СВЧ-пушки (сверхвысокочастотное излучение) "существуют и очень эффективно развиваются".

"Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах", — сообщил Михеев, отвечая на вопрос, испытывалось ли такое оружие. Он также добавил, что уже ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.

В СВЧ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным "выстрелом". Как сообщали ранее в КРЭТ, ожидается, что такое оружие в перспективе будет способно полностью сжигать электронику противника, например, головки самонаведения ракет. Электромагнитными пушками, в частности, планируется вооружать российские беспилотные самолеты шестого поколения.