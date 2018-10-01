Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более 90% россиян читают книги, популярнее всего оказались сочинения для детей и исторические романы, около четверти предпочитают русскую и зарубежную классику, сообщает "РИА Новости".

"Согласно данным опроса, россияне в целом довольно заинтересованы в чтении книг различных жанров — только 4% опрошенных сообщили, что практически не читают книг", — говорится в материалах опроса.

Доля не интересующихся литературой выше среди людей с неполным средним образованием — каждый пятый (22%) участник опроса в этой группе сказал, что почти не читает книг.

Как отмечается, "наибольшей популярностью среди наших сограждан пользуются книги для детей — как правило, их читают детям 31% опрошенных". Еще 30% участников отдают предпочтение книгам по истории, а также историческим романам, следует из результатов опроса.

"Более четверти респондентов (27%) просматривают книги по домашнему хозяйству и работе на приусадебных участках… Произведения классической литературы (русской или зарубежной) выбирают 26% участников опроса", — указано в материалах ВЦИОМ.

22% респондентов предпочитают фантастику, 21% чаще обращается к научной и профессиональной литературе, а каждый пятый — 20% — к учебным пособиям и справочной литературе.

"Также россиян привлекают детективы: "русские женские" (16%), зарубежные (12%), отечественные исторические детективы (12%)", — отмечено в материалах опроса.

Еще 11% опрошенных читают книги о красоте, здоровье и психологии. Художественные произведения современных авторов предпочитает каждый десятый россиянин, еще столько же (10%) опрошенных любят поэзию.

На сегодняшний день у 87% россиян есть домашняя библиотека того или иного размера: в том числе 44% респондентов сказали, что в их библиотеке до 100 книг, 23% — от 100 до 300 книг, 10% — от 300 до 500 книг Большие библиотеки объемом от 500 до 1000 книг и свыше 1000 книг есть у каждого 20-го россиянина (по 5%).

Опрос был проведен 8 сентября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.