Фото: мобильный репортер Amic.ru

Жительница Барнаула обращает внимание на проблемы с видимостью знака "Направление движения по полосам" в центре города.

Как сообщила порталу Amic.ru наша читательница Елена через специальную функцию "Мобильный репортер", на пересечении улицы Молодежной и Красноармейского проспекта знак "Пешеходный переход" закрывает собой следующий за ним знак "Направление движения по полосам".

"В итоге, пока не подъедешь почти к самому перекрестку, непонятно, можно ли занимать правый ряд, чтобы проехать прямо", — отмечает горожанка.