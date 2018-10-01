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Куда ехать? Жительница Барнаула жалуется на "невидимый" знак

, ИА "Амител"
Проблемы с ориентированием в пространстве отмечены на пересечении улицы Молодежной и Красноармейского проспекта

Фото: мобильный репортер Amic.ru

Жительница Барнаула обращает внимание на проблемы с видимостью знака "Направление движения по полосам" в центре города.

Как сообщила порталу Amic.ru наша читательница Елена через специальную функцию "Мобильный репортер", на пересечении улицы Молодежной и Красноармейского проспекта знак "Пешеходный переход" закрывает собой следующий за ним знак "Направление движения по полосам".

"В итоге, пока не подъедешь почти к самому перекрестку, непонятно, можно ли занимать правый ряд, чтобы проехать прямо", — отмечает горожанка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.10.2018 09:58
Водитель

Сразу вопрос к доблестной ГИБДД: сколько раз на дню ваши сотрудники проезжают этот перекресток? Сколько записей в журнале замечаний по поводу этого знака они сделали? Ответ очевидный: ни одной. Второй вопрос: сколько премий они получили за такую "работу"?

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1.10.2018 10:01
- гость -

Разберитесь с перекрестком юрина- с.западная! Что там за "воронки"??? По Юрина в сторону центра проезжаешь перекрёсток из второй полосы и оказываешься на встречке! Это как???

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1.10.2018 10:07
Водитель

Пока все водители не приучатся долбить эту бесполезную структуру, главной своей задачей считающую только сбор штрафов для пополнения бюджета - ничего не улучшится. Есть желающие этим заняться?

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1.10.2018 10:27
- гость -

1.10.2018 10:07
Водитель - вообще-то госкапитализм подразумевает только одну функцию у государства - сбор налогов и т.п. ништячков с населения и дележ этого бабла среди госструктур, так что все в порядке, каждый занимается своим делом ГИБДД - собирает, Водитель - платит.

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1.10.2018 10:28
гость

При чем тут ГИБДД. Это все администрация города

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1.10.2018 10:35
- гость -

1.10.2018 10:07 Водитель

А кто Вам, равно как и автору заметки, мешает написать не желчный комментарий в сеть, а запрос в ГИБДД и комитет по дорожному хозяйству, на который в течение 30 дней должны ответить. И зачастую по таким запросам нарушения устраняются.

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1.10.2018 10:39
Злая гостья

Надо собрать налоги и штрафы - поставьте гайца на перекрестке Красноармейский-Партизанская. За день там тьма народу поворачивает с Красноармейского налево при движении от Гулливера к Сити. На знаки, считают они, только лохи смотрят.

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1.10.2018 11:03
- гость -

Строителей/Деповская какой то рекламщик от бога уже давно установил щит, из-за которого пешеходов заранее увидеть нет никакой возможности. И переходить дорогу и проезжать за рулем страшно.

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