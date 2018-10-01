Фото: мобильный репортер Amic.ru
Жительница Барнаула обращает внимание на проблемы с видимостью знака "Направление движения по полосам" в центре города.
Как сообщила порталу Amic.ru наша читательница Елена через специальную функцию "Мобильный репортер", на пересечении улицы Молодежной и Красноармейского проспекта знак "Пешеходный переход" закрывает собой следующий за ним знак "Направление движения по полосам".
"В итоге, пока не подъедешь почти к самому перекрестку, непонятно, можно ли занимать правый ряд, чтобы проехать прямо", — отмечает горожанка.
Комментарии
Сразу вопрос к доблестной ГИБДД: сколько раз на дню ваши сотрудники проезжают этот перекресток? Сколько записей в журнале замечаний по поводу этого знака они сделали? Ответ очевидный: ни одной. Второй вопрос: сколько премий они получили за такую "работу"?
Разберитесь с перекрестком юрина- с.западная! Что там за "воронки"??? По Юрина в сторону центра проезжаешь перекрёсток из второй полосы и оказываешься на встречке! Это как???
Пока все водители не приучатся долбить эту бесполезную структуру, главной своей задачей считающую только сбор штрафов для пополнения бюджета - ничего не улучшится. Есть желающие этим заняться?
1.10.2018 10:07
Водитель - вообще-то госкапитализм подразумевает только одну функцию у государства - сбор налогов и т.п. ништячков с населения и дележ этого бабла среди госструктур, так что все в порядке, каждый занимается своим делом ГИБДД - собирает, Водитель - платит.
При чем тут ГИБДД. Это все администрация города
1.10.2018 10:07 Водитель
А кто Вам, равно как и автору заметки, мешает написать не желчный комментарий в сеть, а запрос в ГИБДД и комитет по дорожному хозяйству, на который в течение 30 дней должны ответить. И зачастую по таким запросам нарушения устраняются.
Надо собрать налоги и штрафы - поставьте гайца на перекрестке Красноармейский-Партизанская. За день там тьма народу поворачивает с Красноармейского налево при движении от Гулливера к Сити. На знаки, считают они, только лохи смотрят.
Строителей/Деповская какой то рекламщик от бога уже давно установил щит, из-за которого пешеходов заранее увидеть нет никакой возможности. И переходить дорогу и проезжать за рулем страшно.