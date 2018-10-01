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Полиция в Алтайском крае задержала 38-летнего мужчину, который две недели назад вышел из колонии и уже подозревается в новых преступлениях.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина решил навестить свою знакомую. Для этого ему необходимо было добраться из села Никольское в Советское.

"Сельчанин настолько сильно спешил, что решил сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, причем чужого автомобиля. На выезде из населенного пункта подозреваемый не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. От удара машина воспламенилась и загорелась. Это происшествие не остановило мужчину. Ему все же удалось добраться до пункта назначения.В этом селе он совершил еще на одно преступление: кражу из местного магазина. Среди похищенного: алкогольные напитки, продукты питания и сигареты", — отмечают в полиции.

Вскоре правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его в доме знакомой. Сейчас решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и краже.