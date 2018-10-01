В селе Зональное Алтайского края завершили капремонт хирургического корпуса центральной районной больницы. Площадь отремонтированного здания составляет более 1000 кв. м, здесь расположены хирургическое и реанимационное отделения. Работы продолжались около года, затраты составили более 20 млн рублей, средства были выделены из регионального бюджета. Ремонт выполнялся в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

В 2018 году в краевую адресную инвестиционную программу вошло более 130 объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и жилищного строительства региона. На реализацию программы в бюджете Алтайского края предусмотрено 3,2 млрд рублей.

Подрядчиком на объекте выступила новосибирская компания "Эквилибриум", которая уложилась точно в срок. В хирургическом отделении ЦРБ провели штукатурные, малярные и облицовочные работы: всего было уложено более 900 кв. м напольного покрытия из керамогранита, на стенах — керамическая плитка.

Кроме того, рабочие полностью заменили систему водоснабжения, водоотведения и отопления. На каждый прибор отопления установили автоматический терморегулятор. Выполнена система приточно-вытяжной вентиляции, что позволило создать в каждой палате оптимальный температурный режим и комфортные условия для пациентов, рассказал главврач Зональной ЦРБ Виктор Басов.

Кроме того, была полностью заменена система электроснабжения, установлены энергосберегающие светодиодные светильники.

Корпус отделения был аккуратно обшит сайдингом, заменена кровля. В ходе ремонта был сделан навесной вентилируемый фасад с утеплением наружных стен, что позволило придать зданию более эстетичный вид и повысить его энергоэффективность. По словам Виктора Басова, ремонт в отделении создавал определенные неудобства и пациентам, и врачам, но ради будущего комфорта пришлось немного потерпеть.

Стоит отметить, что само здание 1974 года постройки до ремонта выглядело довольно плачевно. Последний раз косметический ремонт здесь проводился еще в 2003 году и с тех пор ничего не менялось. К слову, еще до ремонта хирургическое отделение располагало всей современной аппаратурой, так что нужды в поставках медоборудования не было. Это обстоятельство ускорило проведение работ.

Расстановка и монтаж оборудования в хирургическом корпусе после ремонта прошли в максимально сжатые сроки.

Сейчас здесь работает 27 человек. Завхирургическим отделением — Андрей Рыбаков. Он трудится в ЦРБ второй год, пришел в ЦРБ по программе "Земский доктор".

Всего в отделении проводят до 200 операций в год, из них 120 – плановые. Кстати, часть пациентов из-за ремонта ЦРБ пришлось из Зонального района направлять в Бийскую горбольницу. "Сейчас мы надеемся, что они снова к нам вернутся. В этой связи хотел выразить слова искренней признательности бийским медикам за то, что они вошли в наше положение и помогли", — прокомментировал Виктор Басов.

Стационар хирургического отделения Зональной ЦРБ вмещает 14 человек, максимальная загрузка – более 20. Летом и в начале осени пациентов не так много, что связано с цикличным характером работ в сельской местности. Кроме того, в результате ремонта удалось несколько расширить реанимационное отделение и теперь там вместо четырех коек можно будет разместить шесть.

"Учреждение здравоохранения рассчитано на обслуживание жителей не только Зонального, но и части Быстроистокского района (села Акутиха и Солдатка), в общей сложности это более 21 тысячи человек. Случаев, требующих хирургического вмешательства, у нас достаточно, в связи с этим мы очень ждали этого ремонта", — подчеркнул главврач Виктор Басов.

История здравоохранения Зонального района начинается с конца XIX века. В селе Соколове при Иткульском винокуренном заводе в 1899 году уже существовала амбулатория-лечебница и аптека: при лечебнице состоял постоянный фельдшер. Других медицинских учреждений на селе до советской власти не было. Лишь в начале 1970-х годов на базе врачебного участка совхоза "Бийский" была открыта Зональная районная больница.