Фото: instagram.com/alinavoronkova_

23-летняя Алина Воронкова из Хельсинки стала победительницей национального конкурса красоты "Мисс Финляндия". Девушка свободно говорит на финском и русском языках. Дело в том, что отец Алины Воронковой — русский, мать — ингерманландская финка.

Как сообщает телеканал НТВ, Алины Воронкова родилась в финском городе Лахти в 1994 году, после чего семья переехала в Пертунмаа в регионе Южное Саво, а девушка изучала русский язык и культуру в Университете Восточной Финляндии.

Теперь Алина будет представлять Финляндию на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в Таиланде.