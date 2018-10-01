Фото: instagram.com/alinavoronkova_
23-летняя Алина Воронкова из Хельсинки стала победительницей национального конкурса красоты "Мисс Финляндия". Девушка свободно говорит на финском и русском языках. Дело в том, что отец Алины Воронковой — русский, мать — ингерманландская финка.
Как сообщает телеканал НТВ, Алины Воронкова родилась в финском городе Лахти в 1994 году, после чего семья переехала в Пертунмаа в регионе Южное Саво, а девушка изучала русский язык и культуру в Университете Восточной Финляндии.
Теперь Алина будет представлять Финляндию на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в Таиланде.
Комментарии
А матушка то рот раззявила
мать — ингерманландская финка
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а по-русски мордва из Саранска
очень вредные они - не дай бог такую тёщу.
Дя... - знатная хлеборезка из Саранска))))
у них чё там за прикол, на носочках все ходят или только фоткаются так?
ингерманландская финка
Больше на породу собак смахивает, чем на национальность )))))
у них чё там за прикол, на носочках все ходяту них чё там за прикол, на носочках все ходят
да не.. у нее просто болезнь псевдоэквинус, или «ходьба на носочках» и выиграл она в подгруппе больных
Приятно читать комментарии Великих Русичей(потомков Тохтамыша, Батыя и пр.).
че сразу все потомки русичей?
Мы вообще евреи еслиф что