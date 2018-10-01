Девушки и осень: фотографии, которые уберегут вас от осенней хандры

"Осенняя пора — очей очарование", — сказал великий русский поэт Александр Пушкин. И он, как всегда был прав, прогуляйтесь по улице: разноцветные листья, голубое небо, яркое солнце. А если рядом с вами еще и красивые девушки (а ведь только такие живут в нашем славном городе Барнаул — прим. редакции), то никакая осенняя хандра вам не грозит. Amic.ru предлагает запастись витаминами позитива и публикует подборку прекрасных барышень в окружении осенних пейзажей.