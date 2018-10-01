Девушки и осень: фотографии, которые уберегут вас от осенней хандры

"Осенняя пора — очей очарование", — сказал великий русский поэт Александр Пушкин. И он, как всегда был прав, прогуляйтесь по улице: разноцветные листья, голубое небо, яркое солнце. А если рядом с вами еще и красивые девушки (а ведь только такие живут в нашем славном городе Барнаул — прим. редакции), то никакая осенняя хандра вам не грозит. Amic.ru предлагает запастись витаминами позитива и публикует подборку прекрасных барышень в окружении осенних пейзажей.
Всё случилось спонтанно...утром созвон, вечером снимки) Осений #streetstyle для @kol.makova. листай>>>> ☆___________________________________________________________________________________☆ #съёмка #студийнаясъемка #город #барнаул #алтайскийкрай #сибирь #россия #алтай #инстабарнаул #золотаяосень #алтай #фотосет #фотограф #фотографвбарнауле #фотосессиибарнаул #autumn #instaaltay #instamam #flowers #nl #instabrn #instabarnaul #barnaul22 #чбфото #nikonrussia #d600 #barnaul #barnaulonline #altay_best_foto #my_barnaul
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