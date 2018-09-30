Фото: 22.мвд.рф

Курсанты Барнаульского юридического института присягнули на верность закону и народу Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась 29 сентября на площади Победы в Барнауле. Слова присяги произнесли 241 курсант факультета подготовки сотрудников полиции и следователей.

Поздравляя молодых людей с этим важным событием, начальник Барнаульского юридического института полковник полиции Сергей Буряков пожелал курсантам быть честными, неподкупными и преданными интересам службы людьми.

"Сегодня каждый из вас, произнося слова присяги, должен сверить свои профессиональные, моральные и нравственные ориентиры с требованиями службы, понять, что посвящает свою дальнейшую жизнь защите конституционных прав, свобод и законных интересов граждан России", – сказал Сергей Буряков.

После произнесения клятвы сотрудники полиции возложили цветы к подножию мемориала Победы.