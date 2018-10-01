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Алтайский край оказался на весьма неплохих позициях в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни.

Исследование провело РИА Рейтинг на основании данных Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России. При расчетах учитывались: доля жителей, занимающихся спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений. Совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления спиртным, а также доля занятых с вредными/опасными условиями труда.

В итоге первая десятка лидеров по приверженности населения здоровому образу жизни выглядит так:

Республика Дагестан;

Чеченская Республика;

Кабардино-Балкарская Республика;

Краснодарский край;

Республика Ингушетия;

Республика Северная Осетия — Алания;

Пензенская область;

Рязанская область;

Тамбовская область;Карачаево-Черкесская Республика.

Алтайский край оказался на 36 месте в этом рейтинге, а соседняя Республика Алтай — на 63 строчке.

Аутсайдерами рейтинга являются: Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область.