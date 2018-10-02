Для того, чтобы стать участником акции необходимо в период с 20 сентября 2018 г. до 20 декабря 2018г. (включительно) безналично оплатить электроэнергию на сумму не менее 500 рублей любым удобным способом: через интернет-банк "Сбербанк Онлайн", с помощью услуги "Автоплатёж ЖКХ", с использованием банковской карты через устройство самообслуживания или операциониста банка. А также зарегистрироваться в акции на сайте sberbank.ru или с помощью СМС-сообщения*.

С 21 по 25 декабря ПАО "Сбербанк России" определит победителей акции, которые до 31 декабря 2018 г. получат свои призы. Семеро из них станут обладателями денежного приза в размере 35 000 рублей! По 300 рублей на счёт мобильного телефона получат 700 участников.

АО "Алтайэнергосбыт" напоминает о необходимости своевременной оплаты за электроэнергию и выражает благодарность добросовестным клиентам.

Подробная информация о правилах акции "Год без хлопот", её организаторе, призах, месте и сроках её проведения размещена на промо-странице сайта банка (раздел "Выгодно для вас").

*Для регистрации в акции ПАО "Сбербанк" "Год без хлопот" посредством СМС-сообщения необходимо на короткий номер 3443 отправить текст: АКЦИЯХХХ, где ХХХ — это уникальный номер платежа, который указан в чеке (12 цифр+4 английские буквы).