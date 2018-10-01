Барнаульское "Динамо" в 7-й раз подряд не смогло выиграть в чемпионате

30 сентября барнаульские футболисты сыграли на выезде вничью с ФК "Чита" — 1:1. На данный момент обе команды являются аутсайдерами турнирной таблицы, занимая пятое и шестое место соответственно.

Кстати, в первом круге свою единственную победу в чемпионате динамовцы одержали в Барнауле как раз над "Читой" — 3:0. Это произошло еще 7 августа.

В воскресной игре забитые голы зрители увидели только во втором тайме. Первыми отличились барнаульцы на 58-ой минуте. Гол на счету Виктора Липина. Спустя три минуты экс-динамовец Евгений Щербаков сравнял счёт.

Таким образом, "бело-голубые" прервали свою серию из четырех поражений подряд. Однако выиграть они не могут уже седьмую игру кряду. Следующий матч "Динамо" проведёт в Иркутске 3 октября против местного "Зенита".

"Чита" (Чита) — "Динамо" (Барнаул) — 1:1 (0:0)

Голы: Липин, 58 (0:1). Щербаков, 61 (1:1).

"Чита": Филинов — Новицкий, Немеров, Негода (Каменев, 46), Шадринцев, Ращупкин, Захаров (Кошечкин, 46), Красоткин, Щербаков, Анициферов, Дьяченко.

"Динамо": Карюкин — Полковников, Житников, Хмелевский, Овсянников — Погребан, Шибаев (Ворона, 75), Гребенкин (Мизгирев, 84), Кузнецов (Покроев, 78), Липин (Аксенов, 84) — Завьялов.

Предупреждения: Негода, 1 (грубая игра). Немеров, 76 (срыв атаки) — Полковников, 75 (срыв атаки).

Стадион "Локомотив". 2100 зрителей.