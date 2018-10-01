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Тела троих человек обнаружены на месте пожара в частном жилом доме в селе Урожайное в Советском районе Алтайского края.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, возгорание дома произошло еще вечером 28 сентября.

"При тушении пожара с обширными термическими повреждениями были обнаружены тела хозяина дома и двух его знакомых", — отмечают в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В правоохранительном ведомстве добавляют, что согласно предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. При этом ранее в доме, в том числе по причине нарушения правил использования электроприборов, неоднократно происходили возгорания, которые тушились собственными силами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины возгорания назначена и проводится пожаро-техническая экспертиза.