Минздрав поддержал продажу алкоголя россиянам с 21 года

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поддержала предложение увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года, передает ТАСС.

"Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст при продаже алкогольной продукции до 21 года. Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно", — заявила Скворцова.

Она подчеркнула, что потребуется расширить полномочия регионов по установлению дополнительных мер для борьбы с пагубным потреблением алкоголя.

Она также заявила, что продавцы алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания должны иметь право отказать в продаже спиртного нетрезвому клиенту.

Скворцова отметила, что продажа алкоголя уже нетрезвому человеку усугубляет его состояние. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для окружающих, и для себя, добавила министр.

Ранее в ведомстве разработали законопроект, предлагающий изменить статью федерального закона от 22 ноября 1995 года, регулирующего продажу алкогольных напитков и ограничивающую их потребление. Документ предусматривает ограничение продажи спиртного пьяным и предлагает размещать алкогольную продукцию в специальных помещениях, отделив ее от других товаров.

Неделей ранее Минздрав счел перспективной мерой повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции. На данный момент прорабатываются предложения по вопросу возможного увеличения возраста, при достижении которого можно будет покупать крепкий алкоголь.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что повышение возраста продажи алкоголя может стать одной из дополнительных мер по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции.