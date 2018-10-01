Генеральный директор ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института) Кирилл Сыпало рассказал в телестудии Роскосмоса, что гиперзвуковой гражданский самолет может появиться в России через 10-15 лет, сообщает LIFE.
Проект создают в партнерстве с коллегами из Европы. Демонстратор технологий можно ожидать уже через пару лет.
"Самолет будущего — он не один, это целая линейка самолетов. Прежде всего — это сверхзвуковые и впоследствии гиперзвуковые перелеты, в том числе орбитальные самолеты, которые позволят существенно, в разы сократить время доставки пассажиров и грузов на удаленные расстояния, что очень актуально как для нас, так и стран БРИКС с учетом их географического положения", — заявил Сыпало.
В проекте предполагается использование двигателя на жидком водороде. По мнению Сыпало, основные требования, которые стоят перед конструкторами сверхзвуковой авиации, — это дешевизна и безопасность самолетов. Помимо них это также меньшее воздействие на окружающую среду и комфорт пассажиров.
Комментарии
Никак получили кофе в чемоданах.
Гы Гы, тут с суперджетом то разобраться уже 10 лет не могут а куда то на гиперзвук замахиваются
Секундочку... водород и "безопасность"? Что там с Цеппелином приключилось, благодаря водороду, даже не сжиженному?
То у них полёты на Марс, то телепортация, то ядерный движитель. Эта маниловщина в верхах имеет только одну цель - пилить бюджетные деньги.
Где взять жидкий водород в таких объёмах и кому будут по карману такие перелёты?
И кстати, зачем жидкий водород, если уже есть почти вечный ядерный движитель?
Сделать-то можно. Только кто летать будет при в разы большей стоимости полетов?
Может сперва с МС-21 разберетесь? Да и 15 лет в наших условиях = НИКОГДА. Электромобиль "уже построили", очередь за реактивным гражданским самолетом на водороде))).