Генеральный директор ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института) Кирилл Сыпало рассказал в телестудии Роскосмоса, что гиперзвуковой гражданский самолет может появиться в России через 10-15 лет, сообщает LIFE.

Проект создают в партнерстве с коллегами из Европы. Демонстратор технологий можно ожидать уже через пару лет.

"Самолет будущего — он не один, это целая линейка самолетов. Прежде всего — это сверхзвуковые и впоследствии гиперзвуковые перелеты, в том числе орбитальные самолеты, которые позволят существенно, в разы сократить время доставки пассажиров и грузов на удаленные расстояния, что очень актуально как для нас, так и стран БРИКС с учетом их географического положения", — заявил Сыпало.

В проекте предполагается использование двигателя на жидком водороде. По мнению Сыпало, основные требования, которые стоят перед конструкторами сверхзвуковой авиации, — это дешевизна и безопасность самолетов. Помимо них это также меньшее воздействие на окружающую среду и комфорт пассажиров.