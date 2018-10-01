Пробная перепись населения началась в России

В России стартовала пробная перепись населения, которая продлится до конца октября, пишет "Коммерсант".
На первом этапе — с 1 по 10 октября — любой житель России сможет предоставить свои данные самостоятельно на сайте "Госуслуги".
Второй этап (с 16 по 31 октября) будет локальным и затронет десять территорий. К ним относятся Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха, Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, пгт Южно-Курильск Сахалинской области, московский район Свиблово и муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге. В этих регионах переписчики будут проводить поквартирный обход.
Пробная перепись охватит 550 тысяч человек. Итоги переписи станут известны уже в начале 2019 года.
Всероссийская перепись населения страны состоится в 2020 году.
Комментарии
что за очередной идиотизм!? Все данные есть в базах ИФНС, ПФР, ФСС, Отдела К, Отдела Э, ГУИН, ФСБ, Банки, наконец! Зачем в очередной раз давать мошенникам и бандитам возможность проникнуть в жилье граждан?
ну кто Вас заставляет открывать двери? я вообще ни разу нигде не переписывалась
зачем двери . если есть сайт госуслуги ?
там самостоятельно должны зарегаться, а вот к пенсионерам можно с планшетом в гости придти и помочь.