Пробная перепись населения началась в России

В России стартовала пробная перепись населения, которая продлится до конца октября, пишет "Коммерсант".

На первом этапе — с 1 по 10 октября — любой житель России сможет предоставить свои данные самостоятельно на сайте "Госуслуги".

Второй этап (с 16 по 31 октября) будет локальным и затронет десять территорий. К ним относятся Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха, Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, пгт Южно-Курильск Сахалинской области, московский район Свиблово и муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге. В этих регионах переписчики будут проводить поквартирный обход.

Пробная перепись охватит 550 тысяч человек. Итоги переписи станут известны уже в начале 2019 года.

Всероссийская перепись населения страны состоится в 2020 году.