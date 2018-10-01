"Единая Россия" помогает театралам Алтайского края учиться актерскому и режиссерскому мастерству у столичных профессионалов. В минувшие выходные в Барнауле по инициативе "ЕР" прошел мастер-класс "Метод Михаила Чехова: Энергия слова и жеста в текстах".

В качестве лекторов выступили известные педагоги из Санкт-Петербурга: преподаватель Национального института театра США при центре Юджина О’Нила, художественный руководитель Студии Михаила Чехова в России Елена Кузина и старший преподаватель кафедры сценической речи РГИСИ Любовь Мочалина.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Культура малой Родины" и было рассчитано не только на профессиональных актеров и режиссеров, но и на руководителей любительских театров и педагогов допобразования.

В пресс-службе партии подчеркивают, что такие мастер-классы востребованы не только в России, но и за рубежом: в Европе, Китае, Канаде и США, и по многочисленным отзывам участников являются уникальными:

"Проведение мастер-класса стало возможным за счет консолидации деятельности партпроекта "Культура малой Родины" на федеральном и региональном уровне. В крае активно идет ремонт сельских домов культуры, реконструкция и оснащение театров, но для полноценной работы объектов культуры необходимы кадры. Алтайское региональное отделение "Единой России" дополнило федеральный проект, предоставив уникальную возможность обучения у профессионалов", — отметила председатель общественного совета партпроекта "Культура малой Родины", ректор АГИК Галина Буевич.

По ее словам, учитывая отдаленность Алтайского края от культурных центров – Москвы, Санкт-Петербурга, приглашение педагогов в регион позволило участвовать в мастер-классе большему количеству специалистов, нежели организация командировок.

На мастер-классе в Барнауле присутствовали представители театров Барнаула, Бийска, Михайловского, Змеиногорского районов. "Сегодня пришлось буквально выдернуть себя из привычного образа жизни. На занятии учили по-новому ощущать свою энергию, чувство целостности — для меня это стало открытием. Каждый из нас попробовал найти свою энергию, сконцентрировать ее и направить во внешнее пространство", — рассказала художественный руководитель и режиссер народного театра "Балагур" в Змеиногорском районе Наталья Давыдова.

Обучение прошло по двум базовым направлениям: голосо-речевой и актерский тренинг. Мастер-класс предусматривал серьезную работу над техникой дыхания и освобождением энергии голоса, качеством движения и телесной композиции, групповыми импровизациями и монологами.