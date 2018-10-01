Дорожный ремонт по программе "БКД" официально закончился в Барнауле

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Реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году в Барнауле официально завершено. Согласно контракту, все работы должны завершены к 1 октября. При этом дорожный ремонт в краевой столице не завершился. До ноября дорожники должны закончить работы еще на нескольких объектах по другому договору — на 113 миллионов, которые были выделены из краевого бюджета.

Что касается "БКД", то в этом году было отремонтированы 44 дороги, общей протяженностью 72 километра. Уложено 880 тыс. кв. метров площади поверхностного слоя, достигнут показатель по снижению количества мест концентрации ДТП, установлено 2 светофорных транспортных объекта, 9 пешеходных светофора типа Т7, островок безопасности, 740 пешеходных ограждающих конструкций, дорожные знаки, разметка.

Теперь новые дороги будут на гарантии 5 лет. Финансирование программы "БКД" составило 1,6 млрд руб., в том числе 765 млн руб. – федеральный бюджет и 681 млн руб. – бюджет Алтайского края.

Отметим, что со следующего года помимо Барнаульской агломерации в проекте будут участвовать Бийская и Рубцовская. В Последней, к слову, будет вестись ремонтные работы на дорогах исключительно за счет краевого и местного бюджетов. Барнаул из федерального бюджета в 2019 году получит около 680 миллионов рублей, Бийск — 369 миллионов. С учетом софинансирования, общий объем средств на ремонт дорог в трех агломерациях в следующем году составить чуть более 1,8 миллиарда рублей. По задумке властей, необходимо будет привести 86% дорог в нормативное состояние к 2024 году.