Более 700 грузовиков проехали по Крымскому мосту за первые 8 часов

Более 700 грузовиков проехались по Крымскому мосту за первые восемь часов с момента открытия движения для большегрузов, сообщает информационный центр "Крымский мост".

Напомним, что движение большегрузов на самом протяженном в России мосту началось в ночь на сегодня, 1 октября.

"Первого октября с 00:00 по 08:00 по Крымскому мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань — 324 грузовиков, в Керчь — 382 грузовиков", — говорится в сообщении.

Самый распространенный тип грузового транспортного средства — автопоезда весом более 30 тонн.

Временное ограничение движения транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн, было введено на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма. Ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы "Таврида".