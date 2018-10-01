Певица Марина Хлебникова обнаружила мертвым первого мужа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, артистка нашла тело экс-супруга Антона Логвинова на лестнице двухуровневой квартиры на улице Ратная.

Отмечается, что мужчина оставил предсмертную записку на компьютере. Правоохранительные органы начали проверку.

Также об этом источник в правоохранительных органах сообщил агентству городских новостей "Москва" в понедельник, 1 октября. Отмечается, что поздним вечером 30 сентября полиция получила информацию об обнаружении тела 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире.

52-летняя Марина Хлебникова приобрела популярность в 90-е, благодаря хитам "Мой генерал", "Дожди", "Чашку кофею" и не только. В 2002 году получила звание "Заслуженный артист Российской Федерации".