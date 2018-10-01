Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов не поддержал предложение Минпромторга снять запрет на продажу пива в алюминиевых банках в киосках ночью, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"На данный момент я не готов поддержать поддержать такую инициативу. Госдума слишком долго боролась с пивным алкоголизмом, чтобы так легко сдавать позиции", — заявил Емельянов.

Он отметил, что готов к обсуждению данного вопроса: "Предложение Минпромторга мне понятно. Они хотят поддержать наших алюминщиков, которые попали под санкции и находятся в очень тяжелой ситуации. Я готов дополнительно рассмотреть аргументы Минпромторга".

Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил законопроект, которым предлагается снять ограничения на розничную продажу в нестационарных торговых объектах (киосках, ларьках и другое) пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевой банке, произведенной в ЕАЭС. Также законопроектом предлагается отменить запрет на торговлю такой продукцией ночью.