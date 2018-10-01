Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула с социальных сетях сообщили о двух собаках, которые более суток провели в закрытом автомобиле, припаркованном рядом с домом №193 по улице Гущина, сообщает Катунь 24 со ссылкой на информацию паблика Barnaul 22.

"Около первого подъезда стоит авто и в нём уже вторые сутки закрыты две собаки. Полицию вызвали вчера, приехали, номера переписали и все. Собаки всю ночь выли, не гулены, без воды". — отмечает автор заметки.

Позже стало известно, что хозяина животных нашли.

"Он был на выставке с собаками и остался в гостях. Уехал. Был участковый, взял объяснение", — также сообщают в соцсетях.