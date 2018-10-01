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Жизни 57 пешеходов унесли ДТП в Алтайском крае с начала текущего года — такова печальная статистика, которую опубликовало 1 октября ГУ МВД по региону.
"Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий, в большинстве своем именно нарушения Правил дорожного движения со стороны пешеходов и полное пренебрежение к собственной безопасности на проезжей части, становятся причинами трагических последствий. На территории Алтайского края сначала текущего года произошло уже 860 наездов на пешеходов, в которых 57 человек погибли, из них четыре ребенка, и 688 получили различные телесные повреждения, из них 156 несовершеннолетних", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
Также отмечается, что по собственной неосторожности самих пешеходов в крае в этом году произошло 238 дорожно-транспортных происшествий, в которых 37 человек погибли и 210 получили различные телесные повреждения, из них 52 ребенка.
В этой связи краевая Госавтоинспекция обращается к пешеходам, настоятельно рекомендуя:
- быть максимально бдительными на дороге, не допускать перехода проезжей части в неположенном месте;
- исключить факты выхода на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта;
- при отсутствии тротуаров, двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
- отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;
- при переходе проезжей части не отвлекаться на телефонные разговоры, снимать наушники, чтобы вы могли трезво оценить дорожную обстановку.
Комментарии
А может ГИБДД все же ликвидировать надо?
Права всем подряд выдавать не нужно.
Водитель должен доказать свою способность водить авто и быть внимательным к пешеходам.
Уверена что 860 наездов не анализировали, там старики и юнцы в основном.