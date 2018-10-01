Фото: yandex.ru
Реконструкцию золоулавливающего устройства на котлоагрегате №13 Барнаульской ТЭЦ-2 завершат до конца текущего года — это позволит снизить объемы выброса золы в атмосферу на 800-900 тонн в год.
Как сообщили в алтайском филиале Сибирской генерирующей компании, реконструкция золоулавливающих устройств – труб Вентури – производится на ТЭЦ-2 с 2012 года.
Работы проведены уже на трех котлоагрегатах. Это позволило суммарно снизить объем выбросов золы на более чем 2,5 тысячи тонн.
В компании уточняют, что труба Вентури представляет собой практически обычную трубу, но с одним лишь отличием — в ее конструкцию добавлен специальный пережим. В зоне пережима устанавливаются специальные форсунки, через которые транспортируемый газ обильно смачивают водой, что освобождает его от примесей и увеличивает его скорость на 250-350%.
Как рассказал директор ТЭЦ-2 Алекснадр Лукьянов, в данном проектном решении применяются трубы из нержавеющей стали с наружной тепловой изоляцией.
Комментарии
Я один не могу понять, почему страна газодобытчик до сих пор отапливает котельные УГЛЕМ....
ну так потребителей все меньше и меньше... скоро совсем закроют
1.10.2018 15:59
- гость -
Да что ты, дома строятся всё выше и выше, а потребителей меньше, странное мнение
"Я один не могу понять, почему страна газодобытчик до сих пор отапливает котельные УГЛЕМ...."
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потому что для путиноидов гораздо эффективнее продавать газ западным партнёрам.
маржа больше.