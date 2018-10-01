Фото: Мобильный репортер Amic.ru
Жительница села Лебяжье в пригороде Барнаула задается вопросом относительно, насколько безопасно "слияние" автобусной остановки и пешеходного перехода.
О подобном положении дел порталу Amic.ru сообщила наша читательница Виктория через специальную функцию "Мобильный репортер".
"В селе Лебяжье пешеходный переход сделан прямо на остановке "Старая почта". То есть происходит "слияние перехода с остановкой" или наоборот.
Горожанка предполагает, что это, вероятно, противоречит нормам безопасности.
Комментарии
На Антона Петрова (ТРЦ "Огни" переход проверить тоже не мешало бы... На четной стороне плавно в парковку переходит, с которой задним ходом авто отъезжают.... Это не говоря уже о лужах по колено после дождя!
на Антона Петрова много таких переходов и остановок трамваев, почти все, за редким исключением.
Да вы все врёти. В пятницу на совещании сказали, что все там к нормативам привели по БКД.
Георгиева улица - та же история.
Надо штрафовать водителей автобусов. Остановка ближе 3 метров от сплошной запрещена. (там по одной полосе в обе стороны)
Эмилии Алексеевой , такая же беда с этими переходами. Пешеходы из за автобусов выпрыгивают на проезжую часть.