Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил, что решил больше не выступать за национальную команду, сообщает Российский футбольный союз.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. 15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление", — признался футболист.

Акинфеев подчеркнул, что для него было честью выводить сборную на ЧМ-2018, и назвал это пиком своей карьеры в команде. Он заявил, что все члены команды "старались как могли" и выход в четвертьфинал "стал пусть локальным, но все-таки успехом".

"Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами", — добавил Акинфеев.

Он также поблагодарил всех своих тренеров и "многомиллионную армию российских болельщиков".