Нобелевская премия по медицине присуждена за новые методы лечения рака

Нобелевская премия по медицине за 2018 год присуждена ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за новые методы лечения рака, сообщает RT.

Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI