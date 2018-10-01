Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на закрытии III Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина пообещал, что власти в Год театра займутся улучшением материально-технической базы и поддержкой работников учреждений культуры Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Мы постараемся работать сразу по многим направлениям: улучшение материально-технической базы учреждений, по поддержке работников, сотрудников театров. Безусловно, постараемся найти и новые формы представления, продвижения этого вида искусства для людей, чтобы как можно больше поклонников появилось у театра, как можно больше людей могли прикоснуться к искусству", — подчеркнул глава региона.

Отметим, ранее сообщалось, что в следующем году в Год театра ключевым событием для Алтайского края станет открытие нового театра куклы "Сказка" в сентября. Общая стоимость работ оценивается в более 252 миллиона рублей.

Открытие Года театра в крае состоится 27 марта. В регионе планируют реализовать шесть фестивальных проектов. Впервые хотят провести театральный фестиваль имени Василия Шукшина, приуроченный к его 90-летию. Состоится 5-й фестиваль курсовых и дипломных работ "Шаг" и 6-й всероссийский фестиваль актерской и авторской песни "Вера. Надежда. Любовь" имени Валерия Золотухина. Пройдет межрегиональный фестиваль детского театрального творчества "Исток" и фестиваль самостоятельных работ артистов "Рождение замысла".

На встрече с работниками культуры в конце августа Виктор Томенко пообещал в ближайшие несколько лет увеличить заработные платы для работников отрасли. Кроме того, главе региона были обозначены ключевые проблемы: отток кадров и оптимизация.

"Странно, что у вас этого не было раньше сделано. Если такой запрос есть — мы его выполним. Конечно, нужно поднимать заработную плату. Повышение в 1,5-2 раза уровня заработных плат в бюджетной сфере с последующей регулярной индексацией вернет Алтайский край в ряды конкурентоспособных регионов в борьбе за квалифицированные кадры. Я привык работать с другими цифрами в Красноярском крае. Алтайский край — это регион, который достоин того, чтобы здесь жить всю жизнь. Политику в отношении заработной платы в бюджетной сфере необходимо пересматривать. Когда жил в Красноярске, было непонятно, почему люди уезжают из этого региона. Когда приехал, посмотрел, то сразу стало ясно. Были сложности, финансовые ограничения серьезные. Поэтому просто необходимо больше внимания уделять экономике. Именно она поможет реализовать все планы", — отметил тогда Виктор Томенко.



