Фото: gp.by

Обвинение в убийстве своей супруги предъявили в Алтайском крае 30-летнему жителю Новосибирска, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Преступление было совершено вечером 27 сентября в селе Леньки Благовещенского района. Согласно версии следствия, обвиняемый, находясь в доме своей супруги в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил женщине множественные ножевые ранения.

От полученных телесных повреждений 33-летняя женщина скончалась в машине "скорой помощи". Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

В данный момент он определен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.