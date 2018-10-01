Осенний призыв в армию начинается в России

В России начинается осенний призыв в армию, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, подписанным 28 сентября, в октябре — декабре 2018 года на срочную службу будут набраны 132,5 тыс. граждан.

Указом президента также предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, для которых срок военной службы по призыву истек.

В весеннюю призывную кампанию этого года на военную службу были призваны 128 тыс. человек. В осенний призыв 2017 года в войска набрали 136 тыс. человек, а весной прошлого года было призвано 142 тыс. человек.

В другие годы в среднем в рамках одного призыва в войска набирали около 150 тыс. человек. Как уточнили ранее в Генштабе ВС РФ, продолжающееся сокращение числа призывников связанно с увеличением доли профессиональных военнослужащих по контракту, передает ТАСС.