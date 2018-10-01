27-летнюю жительницу Рубцовска обвиняют в покушении на убийство своего малолетнего ребенка, чтобы продолжить ругаться с успокаивающим ее сожителем, сообщает СК по Алтайскому краю.

"В ночь с 16 на 17 января 2018 года между находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения женщиной и ее сожителем произошла ссора, от шума которой проснулась двухлетняя дочь обвиняемой. В ходе ссоры женщина взяла на руки девочку и решила лишить ее жизни с целью оказания психологического воздействия на сожителя, который пытался прекратить конфликт", — говорится в сообщении ведомства.

Женщина села на подоконник и вытащила дочь наружу, угрожая, что бросит ребенка.

Благодаря молодому человеку, проходящему мимо по улице, удалось избежать трагедии. Он забрался на крышу строения, расположенного под окном квартиры и, когда мать отпустила свою дочь, поймал ребенка.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.