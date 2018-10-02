Глава Республики Алтай Александр Бердников пояснил, почему ездит с машиной сопровождения, оборудованной спецсигналами. На своей странице в социальных сетях он написал, что это не его личная прихоть или желание показать какое-то превосходство.

"Я – человек приземленный, понимаю, что зачастую это может создавать помехи другим участникам движения, однако при достаточно плотном рабочем графике обойтись без разрешенных законом специальных сигналов порой невозможно, это рабочая необходимость. Ни в коем случае не утверждаю, что работаю больше, чем чабан, доярка, учитель или врач, каждый занимается на своем месте полезной работой. Но обязанности главы субъекта подразумевают ответственность за всё, что происходит в регионе, я должен постоянно держать руку на пульсе, организовывать работу множества людей, и каждый час в сутках у меня расписан, включая выходные. При таком графике зачастую не могу себе позволить стоять в пробках – иначе просто ничего не успею сделать", — написал он.

Он поблагодарил жителей края за данное замечание и принес извинения всем участникам дорожного движения. Господин Бердников пообещал использовать спецсигналы и преимущества на дороге как можно реже.

Ранее, комментируя информацию об своей отставке, глава Республики Алтай заявил, что он "намерен работать до последнего патрона и на все воля Всевышнего".