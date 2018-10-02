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Похолодание и дожди пришли в Алтайский край во вторник, 2 октября — осадки в этот день ожидаются на большей части региона.

Согласно информации алтайского ЦГМС, дневные температуры в регионе составят +10...+15 градусов. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

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В Барнауле временами дождь. Дневные температуры составят +10...+12 градусов. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду.