Полиция завела дело на мать-одиночку, работавшую за объедки в пиццерии

Жительница Саратовской области Ольга Журавлева, безработная мать-одиночка с двумя детьми, была приговорена к 120 часам обязательных работ из-за случайной подработки уборщицей в пиццерии, сообщает "Росбалт".

Женщина рассказала, что сотрудники полиции знали о том, что она подрабатывает и получает пособие, однако не проводили с ней никаких разъяснительных бесед, чтобы предотвратить серьезное преступление против государства. Вместо этого полицейские ждали, пока сумма полученного пособия не дойдет до суммы, необходимой для привлечения к уголовной ответственности, заявила она.

Сотрудники правоохранительных органов заявили в суде, что женщина обокрала государство на 7 тысяч рублей 65 копеек, получая пособие по безработице. Ее осудили по части 1 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").

Женщина, которая одна растит двух несовершеннолетних детей (одна из дочек больна эпилепсией), своей вины не признала, заявив, что полицейские использовали ее для выполнения показателей. По словам Журавлевой, сначала ей вменили ущерб 4900 рублей (эту сумму в своем рапорте указал полицейский), а позже дотянули до 7000 рублей 65 копеек, "чтобы сумма "дошла" до уголовной ответственности".

Как она рассказала, постоянной работы у нее не было и в прошлом году обратилась за помощью в местный центр занятости населения: "Пока состояла на учете, несколько раз помогла убраться в местной пиццерии. Девочки отблагодарили деньгами и отдавали пищевые отходы. 7 марта сотрудник полиции усмотрел в моих действиях признаки преступления. Был составлен рапорт, началась проверка. Меня вызвали в полицию и отобрали объяснение. Забабурин пояснил, что это просто формальность, и ее нужно отработать. Позже оказалось, что в объяснении я даю признательные показания и раскаиваюсь в содеянном…".

"Знали обо всем и сотрудники полиции, но никакой разъяснительной беседы о возможности наступления уголовной ответственности со мной не провели. Получается, что сотрудники полиции, которые проводили проверку по данному факту, не предотвратили возможность наступления преступления, а, напротив, потворствовали и ждали, пока я получу очередное пособие для того, что бы сумма ущерба дошла до суммы, необходимой для привлечения меня к уголовной ответственности. Именно поэтому следствие намеренно затянули. Однако у суда ни к кому не возникло вопросов, кроме меня", — говорит женщина.

Журавлева говорит, что у нее не было намерения незаконно получать пособие по безработице: "Это подтверждает и тот факт, что как только я устроилась на работу на кирпичный завод, я сразу же принесла в ЦЗН копию приказа о принятии меня на работу и в связи с этим была снята с учета. Однако суд это вообще не принял во внимание".