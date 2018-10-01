Великий шансонье, замечательный актер, писатель, поэт и дипломат Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции сегодня, 1 октября, сообщает "Российская газета" со ссылкой на официальный Twitter ИА France-Presse.

Le chanteur Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans, (attachées de presse) #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 1 октября 2018 г.

Весной сообщалось, что у артиста ухудшилось здоровье, в результате он был вынужден отменить свои российские концерты. Позже появилась информация, что состояние Азнавура стабилизировалось.

Шарль Азнавур, настоящее имя которого Шахнур Вахинак Азнавурян, родился 22 мая 1924 года в Париже. За свою карьеру, начавшуюся еще в детстве, Азнавур записал около 1300 песен, сыграл в шести десятках фильмов и продал более двухсот тысяч экземпляров своих пластинок.

Согласно опросу журнала Time и канала CNN, в 1998 году Шарль Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Азнавур — командор французского ордена Почетного легиона, удостоен звание "Национальный Герой Армении" и ордена Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".