Артем Дзюба будет капитаном сборной России на матчах Лиги наций

1 октября главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил список вызванных на ближайший сбор национальной команды футболистов, сообщается на официальном сайте РФС.

Сборной России предстоит в октябре провести два матча Лиги наций УЕФА, где наша команда выступает во втором по силе дивизионе. 11 октября в Калининграде соперником подопечных Черчесова станет национальная команда Швеции, а 14 октября в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" России предстоит ответный поединок с Турцией.

На сбор, который начнется 8 октября в Новогорске, вызваны 25 футболистов, среди которых три вратаря, девять защитников, десять полузащитников и три форварда. Сообщается, что список не окончательный и что в зависимости от возможных травм вызванных игроков в него могут быть внесены изменения.

Объявление состава пришлось на тот день, когда о своем решении прекратить выступления за национальную команду сообщил основной голкипер сборной и ЦСКА Игорь Акинфеев. Таким образом, зенитовец Андрей Лунев приедет на сбор уже в качестве полноценного первого номера команды, а его одноклубник Артем Дзюба — полноценного капитана сборной.