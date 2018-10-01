Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после публикации материала о реконструкции дома в Коктебеле подал заявление в полицию на автора статьи в газете "Город24" Владимира Мазурина, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По словам Киселева, все цифры журналиста "взяты с потолка". "Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке", — сообщил Киселев.

По словам Мазурина, весь печатный тираж издания, в котором был опубликован материал, "заставили выкупить" редактора газеты. После тираж изъяли. На месте электронной версии статьи опубликовали рекламный блок.

Примерная стоимость дома в статье оценивается в 200 миллионов рублей. На сайте об архитектуре и интерьерах Salon.ru есть материал о вилле, расположенной на обрыве в Коктебеле, построенной для якобы "известного российского журналиста и телеведущего".

В СМИ сообщается, что Мазурин действительно участвовал в строительстве дома, но не получил деньги за свою работу.