Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство в октябре проведет Всероссийское исследование профпригодности учителей — в проверке примут участие 18 тысяч педагогов из 45 регионов, сообщает "Росбалт"

Решение об участии в исследованиях регионы принимали добровольно, уточняется в сообщении ведомства. Проверка дополнит "систему оценки качества образования обучающихся и станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства".

В каждом регионе организуют площадки, где учителя будут выполнять специальные задания по материалам, разработанным на федеральном уровне. Педагогам предстоит принять участие в исследованиях по дисциплинам, которые они преподают в школах: русскому языку и литературе, математике и информатике, истории, обществознанию, экономике, праву, предметам "Россия в мире", "Родной язык и родная литература", "Основы духовно-нравственной культуры народов России".

Наряду с заданиями диагностической работы в рамках исследования учителям предстоит ответить на вопросы анкеты, часть которых направлена на выявление психолого-педагогических аспектов их работы. Также исследуются результаты учителей в зависимости от контекстных данных — тип школы, размер населенного пункта, стаж и возраст учителя и т. п.

На 2019 год запланировано продолжение исследований для учителей географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физической культуры, иностранного языка, основ безопасности жизнедеятельности, искусства и технологий. В них прогнозируется участие уже 40 тысяч учителей из 70 регионов.

Как уточнили в Рособрнадзоре, в дальнейшем оценка компетенций учителей должна стать одним из элементов национальной системы профессионального учительского роста, которую сейчас разрабатывает Минпросвещения.