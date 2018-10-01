Британия отказалась выдавать России бывшего совладельца банка "Траст"

Магистратский суд Вестминстера отклонил запрос России на выдачу бывшего совладельца банка "Траст" Ильи Юрова, объявленного в международный розыск за хищение 14 млрд рублей, пишет "Коммерсант".

Как следует из решения суда (.pdf), выдача Юрова российским властям могла стать нарушением прав человека. В частности, как заявил один из свидетелей, чьи показания приводятся в документе, в России "слабая судебная система, при которой возможно ненадлежащее влияние на судебное разбирательство".

Сам Юров рассказал "Ведомостям", что суд счел его преследование "политически мотивированным" из-за связи с Михаилом Ходорковским и делом ЮКОСа. С 1994 года бизнесмен работал в банке "Менатеп" Ходорковского, а также несколько раз был допрошен по делу ЮКОСа. Помимо этого, как он утверждает, суд счел, что в России ему не будет гарантировано правосудие.

Расследование в отношении Юрова, а также членов совета директоров "Траста" Николая Фетисова и Сергея Беляева началось по заявлению Центробанка после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к санации "Траста", на которую из бюджета выделили 127 млрд рублей. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд рублей, и при этом усматривались признаки вывода активов.

В апреле 2015 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере), обвиняемыми по которому стали Юров, Фетисов и Беляев, успевшие скрыться за границей. В ноябре 2016 года Юров был задержан на Украине, но Киев отказался выдавать его Москве.