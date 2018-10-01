Опубликовано видео пролета российского истребителя Су-27 рядом с украинскими кораблями, выполнявшими в Азовском море задачи в ходе стратегических учений "Казацкая воля — 2018", пишет РБК.

Запись размещена в Facebook ВМС Вооруженных сил Украины.

Учения "Казацкая воля — 2018" проходили с 25 по 29 сентября. Главной их целью называли наращивание возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонительных действий войсками, планирование и осуществление контрнаступательных операций.

Отмечалось, что в учениях приняли участие самолеты штурмовой и военно-транспортной авиации воздушных сил, подразделения армейской авиации сухопутных войск, военно-морские силы и десантно-штурмовые войска.

Перед началом учений в украинском Генштабе заявили, что будут сбивать беспилотники, замеченные в районе проведения учений. Также отмечалось, что лица, управлявшие беспилотниками, будут задержаны и привлечены к ответственности.