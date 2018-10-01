Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Шарля Азнавура

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем Facebook выразил соболезнование близким французского певца Шарля Азнавура, скончавшегося в возрасте 94 лет, и его поклонникам по всему миру.

Медведев назвал Азнавура выдающимся исполнителем, который был "для всего мира душой и голосом" французской и армянской культуры.

"Ушел из жизни Шарль Азнавур — один из выдающихся исполнителей, который для всего мира являлся душой и голосом великих культур Франции и Армении. Он много лет собирал полные залы на своих концертах в нашей стране. Глубокие соболезнования близким певца, а также — всем многочисленным его поклонникам по всему миру, в том числе и в России", — написал Медведев.

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур умер в понедельник, 1 октября, в своем доме на юге Франции. В последний раз он вышел на сцену в японском городе Осака 19 сентября и планировал совершить новый тур в конце октября. В апреле он отметил несколько концертов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, из-за спазма спины.