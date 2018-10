Вселенная будет существовать еще как минимум 140 млрд лет, пишут "Известия" со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.

Отмечается, что речь идет о таком количестве времени, которое примерно в десять раз больше возраста существующей Вселенной, которой, по мнению ученых, около 13,8 млрд лет.

Исследователи сделали вывод о срок существования Вселенной исходя из наблюдений при помощи телескопа Subaru за 10 миллионами галактик.

В ходе исследования специалисты составили подробную трехмерную карту распределения материи во Вселенной. Выяснилось, что темп ее расширения оказался немного медленнее, чем предполагалось ранее.