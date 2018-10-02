Охранник в школе увидел призрака, который попал в объектив камеры

Охранник Джей Браун из США находился на посту во время своей вечерней смены в школе, когда, как он сам заявил, увидел призрака, который плыл по коридору опустевшего здания, сообщает LIFE со ссылкой на Daily Star.

Увиденное шокировало охранника. Ошарашенный мужчина вспомнил про камеру и указал на нее в надежде, что он не сошел с ума и это привидение останется на пленке.

Когда Джей рассказал об этом друзьям и родственникам, они, конечно, не поверили словам мужчины. Тогда он на следующий день проверил записи с камер, и на кадрах ролика действительно увидел летящий по коридору странный белый шар. Видео он поделился в соцсетях, и комментаторы написали, что это, должно быть, страшно, а некоторые даже посоветовали ему сменить работу.